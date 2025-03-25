ليه ربنا خلق الرسول وحيد وأولاده ماتوا في حياته؟! إجابة غير متوقعة من علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن أخلاق ومعاملات سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال الدكتور علي جمعة: نعيشُ مع سيدنا، صلى الله عليه وآله وسلم، من جانب آخر مأخوذٌ من سُنته وسيرته العطرة التي تملأ الدنيا بهجة وفرحة.

رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك لنا المثال الأتمَّ لكل أحد، المثال للتاجر والعالم والقاضي والطبيب، للزوج والأب والأخ ولواصل الرحم.

ترك لنا كل من في هذه الحياة الدنيا سيجد في سيرته، صلى الله عليه وسلم، مثالا لما أقامه الله فيه.

"إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"

رعى الغنم.. قاتل في سبيل الله.. سيدنا الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: "إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"، ولما وصفه ربه في القرآن، قال: "وإنك لعلى خُلُقٍ عظيم".

ليه أولاد سيدنا محمد ماتوا كلهم؟

وسألت إحدى البنات: إيه الحكمة من أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان وحيدا، وليس له إخوة، وأولاده جميعا توفوا؟

فأجاب الدكتور علي جمعة: حتى يثبت الله أنه يؤيده.. سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "تركتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؛ كتابَ الله وعترتي"، يعني أهل بيته.. فالله، سبحانه وتعالى، خلقه وحيدا، يتيما، ورزقه بالصبيان والبنات، كل الصبيان ماتوا صغارا: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم"، وترك 4 بنات: السيدة زينب ماتت في حياته، ولم تنجب إلا أُمامة، تزوجت ولم تنجب، وانتهى هذا الفرع..

ورقية وأم كلثوم لم ينجبا.. يعني 3 بنات مفيش استمرار للنسل فيهن.

ذرية السيدة فاطمة

وفاطمة خلفت الحسن والحسين وزينب ومحسن مات صغيرا.. فبقوا فيه 3.. سيدنا الحسن كان كل مايروح قبيلة يزوجوه علشان يبقى عندهم نسل من ولاد النبي، صلى الله عليه وسلم.. تزوج كتير مش هاقول لك تزوج كام.. كلهم ماتوا، كان عنده 40 عيل، ماتوا إلا اتنين: الحسن المثنى وزيد الأبلج.. سيدنا الحسين تزوج كثيرا وخلف 40 عيل، كلهم ماتوا إلا علي زين العابدين.. بالله عليكي؛ سيدنا، صلى الله عليه وسلم، شايف الولاد بيموتوا، وشايف البنات ماتوا تلاتة، وفاضل واحدة بس هاتموت بعد بـ6 شهور، اللي هي السيدة فاطمة، يقول ليه: "وعترتي"، وهو من عباقرة العالم؟!! لما شايفين إنه هاينتهي نسله كدة.. الله هو الذي أيده.. الحسن المثنى وزيد الأبلج، وزين العابدين، أولاد سيدنا الحسن، وابن سيدنا الحسين، من التلاتة دول بقينا 30 مليون واحد من الأشراف وولادهم.. مين اللي عمل كدة؟! الأمة عملت كدة؟!! ليس في مقدورنا أن نفعل هذا.. النبي عمل كدة؟!! ليس في مقدوره أن يفعل هذا.. من الذي فعل هذا؟ الله..

دي الإجابة على سؤالك: ليه ربنا خلاه واحد، وحيد، فرد، وموت له الصبيان، وكمان البنات، وموت له كمان أحفاده.. ومع كل ده "إنا أعطيناك الكوثر"، اللي هما آل البيت، بقول 30 مليون: "إن شانئك هو الأبتر".

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