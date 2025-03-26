التموين تطرح كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 30% في الفيوم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من كحك العيد والبسكويت في المنافذ الاستهلاكية والمعارض السلعية التابعة لها بمحافظة الفيوم، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 15% و30% مقارنة بالأسعار في السوق المحلي.

وأكد وزير التموين ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان استقرار الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المطروحة، مشددًا على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أوضح سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم، خلال جولة تفقدية على منافذ البيع، أن الوزارة خصصت 20 معرضًا سلعيًا، و65 شادرًا، و9 سيارات متنقلة، بالإضافة إلى 11 منفذًا استهلاكيًا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة، لضمان توافر كحك العيد والبسكويت بكميات كافية لتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين.

وأضاف شبل أن منافذ التموين توفر أربعة أنواع من كحك العيد والبسكويت بأسعار تنافسية، حيث تُباع العلبة زنة كيلو بسعر 170 و180 جنيهًا، بينما يصل سعر العلبة زنة 1.5 كيلو إلى 260 جنيهًا، والعلبة زنة 2 كيلو مشكل تُطرح بسعر 360 جنيهًا، من إنتاج الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن المبادرة شهدت مشاركة واسعة من السلاسل التجارية الكبرى في الفيوم، والتي قدمت تخفيضات على أسعار كحك العيد ضمن الجهود المشتركة مع الغرفة التجارية لتنشيط حركة البيع.

كما أعلن عن مشاركة 54 مخبزًا أفرنجيًا في المبادرة، حيث قدمت تخفيضات على منتجاتها لتعزيز المبيعات خلال موسم العيد.

وأكد شبل أن المديرية بدأت تنفيذ خطة استعدادات عيد الفطر المبارك، من خلال إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية في الإدارات التموينية، لضمان استقرار الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة، مع التأكد من جودة المنتجات المطروحة والتزام المنافذ بالتخفيضات المعلنة.

ويأتي هذا في إطار حرص وزارة التموين على توفير السلع الأساسية والحلويات الموسمية بأسعار مناسبة، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة خلال فترة الأعياد.

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