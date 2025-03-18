حماية الطفل بالبحيرة تجتمع لمناقشة مواجهة الظواهر السلبية والعنف المدرسي

عقد أعضاء اللجان الفرعية لحماية الطفل بمراكز محافظة البحيرة، واللجنة العامة لحماية الطفل، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، اجتماع موسع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الظواهر السلبية التي تؤثر على الأطفال والأسر، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

مناقشة ظاهرة الزواج المبكر وزواج القاصرات والعنف الأسري

حيث هدف اللقاء إلى مناقشة أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسر في البحيرة، وعلى رأسها العنف المدرسي، والتحرش، والتعاملات اليومية بين الأطفال ومن يتعاملون معهم، إضافة إلى مناقشة ظاهرة الزواج المبكر وزواج القاصرات، والعنف الأسري، والممارسات الضارة التي تؤثر سلبًا على المجتمع.

التصدي لأسباب التسرب من التعليم والهجرة غير النظامية

كما تطرق الحضور إلى أهمية التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل (16000)، ودور الجهات المختلفة في حماية الأطفال من العنف والإهمال بالبحيرة، بالإضافة إلى التصدي لأسباب التسرب من التعليم والهجرة غير النظامية، وقد شهد اللقاء حضورًا مكثفًا لعدد من مديرو الإدارات التعليمية والصحية والاجتماعية بالمحافظة وممثلو رؤساء المدن وأعضاء اللجان الفرعية ووحدات الحماية بجميع المراكز.

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