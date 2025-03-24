الإثنين 24 مارس 2025
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محافظات

إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالبحيرة

ازالة التعديات بالبحيرة
ازالة التعديات بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة، الجهود للتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات، بالعمل علي  تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة المعوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، لضمان تحقيق المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد.

إزالة 13 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 355 متر مربع

وأسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة،  عن إزالة 13 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 355 متر مربع ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية حتي الآن 360 حالة تعدي بمساحة إجمالية بلغت 15227 متر مربع.

إزالة أي مخالفات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد

وأكدت محافظ البحيرة أهمية المتابعة الدورية للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مجددًا، مع التشديد على إزالة أي مخالفات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

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البحيرة الموجة الـ25 أراضى أملاك الدولة الجهات المعنية

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