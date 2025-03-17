تحصين 523 ألف رأس ماشية بالبحيرة ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2025 م،والتى انطلقت، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بهدف تعزيز وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للماشية.

تحصين 10545 رأسا بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

حصنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، 1575 أبقار و1167 أغنام وماعز ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الأسبوع السابع من الحملة ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ إنطلاق الحملة حتى الآن 523150 رأس ماشية، كما تم تحصين 10545 رأس بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى تحصين 23 رأس بلقاح طاعون المجترات الصغيرة وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كذلك تم تحصين 28800 طائر بلقاح انفلونزا الطيور وتم إصدار 410 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك خلال الأسبوع الماضي.

مناشدة للتعاون مع فرق التحصين

ناشدت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، جميع المزارعين ومربي الماشية وحائزي الثروة الحيوانية في مختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع فرق التحصين المنتشرة لتقديم ماشيتهم للجان وفرق التحصين.

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