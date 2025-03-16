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محافظات

انطلاق المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بدمنهور

انطلاق مسابقة حفظ
انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن انطلاق المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم اليوم والتي تستمر حتى الخميس الموافق ٢٠ رمضان، وذلك بمسجد ناصر بدمنهور والتي تستهدف تشجيع مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والنشء إلى كبار السن، على حفظ كتاب الله وتلاوته، في أجواء إيمانية مميزة خلال الشهر الكريم، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وضمن فعاليات قطار الخير المتنوعة والمنطلق على أرض المحافظة خلال شهر رمضان الكريم.

مواعيد الاختبارات  بمسجد ناصر بدمنهور 

وستكون مواعيد الاختبارات بمسجد ناصر بدمنهور كالآتي:

اليوم ١٦ رمضان: المستوى الأول  (حفظ القرآن الكريم كاملًا، من سن ١٥ سنة).

الإثنين ١٧ رمضان: المستوى الثاني (حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، من ١٣ : ١٥ سنة).

الثلاثاء ١٨ رمضان:  المستوى الثالث (حفظ نصف القرآن الكريم، من ١١ : ١٣ سنة).

الأربعاء ١٩ رمضان: المستوى الرابع (حفظ ربع القرآن الكريم، من ٥ : ١١ سنة).

والخميس ٢٠ رمضان: المستوى الخامس (الابتهال، والأصوات الحسنة والخطيب الناشئ من ٥ : ٨ سنوات، وأيضا جزء عم للأطفال من ٥ : ٨ سنوات).

الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبار كل فرع 

وأوضحت المحافظة بالبحيرة، تعليمات المسابقة ينبغى الحضور في التاسعة صباحا بمسجد ناصر بدمنهور مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لاختبار كل فرع، علما بأنه لن يتم اختبار أي من المتسابقين في غير اليوم المخصص له، كما ينبغي الالتزام بالسن المحدد لكل فرع من فروع المسابقة كشرط أساسي للاشتراك، مع ضرورة إحضار ما يثبت سن المتسابق سواء شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي.

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المسابقه حفظ وتلاوة القرآن الكريم بدمنهور

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