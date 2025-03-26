إزالة القمامة بمحيط مصرف الأوقاف بحي السلام بكفر صقر بالشرقية

قام صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين، والتي قد تم رصدها عبر الصفحه الرسمية لرئاسة المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يتضررون فيها من إنتشار تراكمات القمامة بمحيط مصرف الأوقاف بحي السلام والتي تتسبب في إنتشار الأمراض والأوبئة.

استقدام المعدات والسيارات اللازمة فورا

وعلى الفور، قام رئيس المدينة باستقدام المعدات والسيارات اللازمة وعمال النظافة وتم رفع كافة تراكمات القمامة من المنطقة محل الشكوى للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين.

رؤساء المراكز والمدن والاحياء

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواصل المستمر مع المواطنين وفتح قنوات تواصل مباشرة معهم ورصد شكواهم علي منصات التواصل الإجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

الاستجابة الفورية للشكاوى

وأشار المحافظ أن الجهاز التنفيذى يولي اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، قائلا: أننا نسعي جميعا لتقديم أفضل الخدمات إليهم. والاسراع فى تنفيذ التكليفات محافظ الشرقية في هذا الشأن..

التواصل المستمر مع المواطنين

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين، للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم من خلال قنوات التواصل الرسمية سواء خلال اللقاء الأسبوعي المحدد للمواطنين والصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

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