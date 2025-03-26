مواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل عايشة الدور الحلقة 12

يترقب المشاهدون ومعجبو الفنانة دنيا سمير غانم عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل عايشة الدور، والتي من المقرر عرضها اليوم الأربعاء على قنوات “ON” حصريًّا، وهذا بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة السابقة.

ويعرض مسلسل عايشة الدور عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً على أن تكون الإعادة 2:45 صباحًا و1:30م، وعلى قناة “ONdrama” في تمام الساعة الـ 7:30م وتكون الإعادة في الـ 3ص والـ 9 ص و1:30م، كما يعرض العمل على منصتي “watch it” وشاهد.

أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل عايشة الدور

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة فذهب عايشة “دنيا سمير غانم” مع زملائها في رحلة جامعية لأسوان، حيث يحاول الدكتور حازم “نور محمود” مصالحتها خلالها بعد أن أهانها أمام الجميع في الحلقة السابقة.

وفي نفس الوقت يقرر طليق عايشة الذهاب لأسوان مع الأولاد برغم أنها سبق وأخبرته أنها سافرت لتحصل على بعض الوقت لنفسها.

كما يواصل الرقم المجهول الاتصال بعايشة، ويطلب منها الذهاب للسوق القديم لتحمل امانة معا إلى مصر من عند احد التجار، ولكن يقبض عليها الدكتور حازم أثناء وجودها في السوق لتهرب فاطيمة منه وتتخفى في ملابس بدو تقليدية.

وبرغم هروبها منه إلا أن الدكتور حازم ينتظرها في للاوتيل ليطلب منها فتح الحقيبة التي حصلت عليها من التاجر لكنه يجد كاركديه وفول سوداني وشطة.

وتنتهي أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل عايشة الدور بمحاول الدكتور حازم الاعتراف لفاطيمة بمشاعره ولكنها ترى طليقها وخطيبته وأولادها يدخلون إلى الفندق الذي تمكث هي فيه.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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