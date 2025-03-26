"عجل" عربون محبة، جلسة عرفية تنهي أزمة قضية فتاة ترسا في الطالبية

انتهت القضية المعروفة إعلاميًّا التعدي على "فتاة ترسا"، بالتصالح بين الطرفين في جلسة عرفية انعقدت وسط وجود قيادات أمنية وتنفيذية، وبحضور عدد من أهالي الطرفين.

وقدم أسر المتهمين الاعتذار لوالد "فتاة ترسا" عما بدر من المتهمين في واقعة التعدي بالضرب على الفتاة المجني عليها ووالدها، وانتهت الجلسة العرفية بذبح عجل - تكفل به كبار العائلتين - كنوع من الاحتفال بإنهاء الأزمة وفق والد الفتاة المتورطة في المشاجرة.

وتعرضت فتاة ابنة أستاذ جماعي للضرب من قبل نحو 20 شابًّا والتهجم على منزلها بشارع ترسا بسبب شجار وقع أمام مدرسة بين تلاميذ على رشق “كيس مياه” وقعت بين أولاد الطرفين تطورت لمشاجرة وتهجم الطرف الثاني بالتعدي عليهم.

وقد تنازل أسرة الطرفين، عن البلاغات المقامة أمام النيابة وإتمام إجراءات التصالح بشكل قانوني.

وقررت جهات التحقيق بنيابة الطالبية بالجيزة، إخلاء سبيل الطالبة "ج" في واقعة اتهامها بالتعدي على أشقاء "نور" في القضية المعروفة إعلاميًّا التعدي على "فتاة ترسا"، ووالدها بالضرب من قبل نحو 20 شابًّا بسبب شجار وقع أمام مدرسة بين تلاميذ على رشق “كيس مياه”.

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