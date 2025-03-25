الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

والده رفض الزواج من حبيبته، شاب ينهى حياته فى أسيوط

جثة
جثة

أقدم شاب على إنهاء حياته داخل منزله بمحافظة أسيوط، لرفض أسرته الزواج من فتاة يرتبط بها عاطفيا.

 

والده رفض الزواج من حبيبته..شاب ينهى حياته فى أسيوط


تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بلاغا  من أهالي قرية العصارة يفيد بإقدام شاب على إنهاء حياته داخل منزله، وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تنفيذ 818 حكما قضائيا وضبط 3 قضايا جلب مخدرات بحملة أمنية في أسوان

خلاف على ركن سيارة، ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

وكشف الفحص المبدئى، بأن الشاب "حسام. خ. ع"، 22 سنة، تخلص من حياته بسبب خلافات عائلية بعد رفض والده زواجه من احدى الفتيات بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن أسيوط محافظة اسيوط مديرية أمن اسيوط مركز شرطة الفتح

مواد متعلقة

تنفيذ 818 حكما قضائيا وضبط 3 قضايا جلب مخدرات بحملة أمنية في أسوان

خلاف على ركن سيارة، ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

بـ 75 مليون جنيه، إحباط محاولة جلب حشيش وكوكايين وآيس لتوزيعها فى العيد بالإسماعيلية

ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى مطروح

إصابة شرطي ومواطن في حريق مقهى بالبحيرة

السيطرة على حريق محل تجارى أسفل عقار بالمطرية

تفاصيل حريق رمسيس، مصدر: النيران لم تصل مبنى البريد.. محافظ القاهرة: لجنة هندسية تعاين العقار.. و8 سيارات إطفاء شاركت في منع كارثة بالمنقطة (فيديو وصور)

إصابة شخصين فى حادث تصادم بالقليوبية

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

كريم حسن شحاتة: زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك وهذه وجهته المقبلة

بعد الإنكار، ترامب يقر بفضيحة ضم صحفى لجروب سري يناقش ضرب دولة عربية

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر، مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر، مشاهدة مباراة العراق وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

"بث مباشر"، مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتؤيد قرارات رابطة الأندية

منوعات

المزيد

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف نفوز بليلة القدر؟، نصائح ذهبية من عالم أزهري للفوز برضاء الرحمن

مع الزاهدين، شريح القاضي

هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية