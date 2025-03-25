أقدم شاب على إنهاء حياته داخل منزله بمحافظة أسيوط، لرفض أسرته الزواج من فتاة يرتبط بها عاطفيا.

والده رفض الزواج من حبيبته..شاب ينهى حياته فى أسيوط



تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مأمور مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بلاغا من أهالي قرية العصارة يفيد بإقدام شاب على إنهاء حياته داخل منزله، وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشف الفحص المبدئى، بأن الشاب "حسام. خ. ع"، 22 سنة، تخلص من حياته بسبب خلافات عائلية بعد رفض والده زواجه من احدى الفتيات بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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