فريق بحث لضبط المتهمين بتهديد شاب بالقتل في حدائق القبة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها، لضبط متهمين بتهديد شاب بالقتل وسرقته بعزبة مكاوي التابعة لدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المكان لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعرض شاب لحادث سرقة، وروى تفاصيل تهديده بالقتل من قبل شقيقين، ونجل أحدهما في منطقة حدائق القبة وبالتحديد في عزبة مكاوي بالقاهرة.

وناشد المجني عليه الأجهزة الأمنية القبض عليه المتهمين من خلال منشور قام بنشرها، على صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”، إنه تعرض لحادث سرقة الشقة الخاصة به بالإكراه من قبل 3 أشخاص، (شقيقان ونجل أحدهما)، وبعدها تلقى تهديدات بالقتل، مضيفًا: “الأمر يفرض على العيش في حالة خوف وقلق”.

وتابع في منشوره: “بعدها تعدى المتهمون على أشقائي في مشاجرة، بالضرب وحصل "شروع في قتل”، أنا بناشد الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين".

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