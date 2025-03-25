جهود مكثفة لكشف ملابسات واقعة ابتزاز محمد الشقنقيري في أكتوبر

يكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف ملابسات واقعة تعرض الفنان محمد الشقنقيري للابتزاز من قبل ثلاث أشخاص اتهمهم بمحاولة الاستيلاء على مطعمه وابتزازه لعدم دفع إتاوة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وذلك من خلال فريق بحث لجمع المعلومات ومناقشة شهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المراقبة على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وحرر الفنان محمد الشقنقيري، محضرا ضد 3 مواطنين يتهمهم بمحاولة الاستيلاء على مطعمه وابتزازه لعدم دفع إتاوة بمنطقة أكتوبر.

تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، مفاده حضور، الممثل محمد الشقنقيرى، مالك مول "أبف" والذي يحتوي على 4 مطاعم تضرره من كل من؛ ربة منزل، وابنها يبلغ من العمر 25 سنة، وخفير بالمنطقة، لقيامهم بوضع أحجار ومخالفات أمام المطعم، بهدف فرض السيطرة عليه وابتزازه لدفع مبالغ مالية على سبيل الإتاوة.





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