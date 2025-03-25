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التأمين الصحي بالقليوبية يعلن بدء تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الاستدعاء الرقمي

التامين الصحي بالقليوبية،فيتو
التامين الصحي بالقليوبية،فيتو

أعلن فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية عن إدخال منظومة الترقيم الآلي والاستدعاء الرقمي، إلى جانب زيادة عدد نوافذ الخدمات وتشغيلها بالكامل، بهدف منع التكدس وتسريع إنهاء الإجراءات، مما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

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 إدخال منظومة الترقيم الآلي والاستدعاء الرقمي التأمين الصحي بالقليوبية 

يأتي هذا التطوير في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التحديث والتطوير، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية بصورة حضارية تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، تشغيل المرحلة الأولى من خاصية النداء الآلي

وأوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن المرحلة الأولى من خاصية النداء الآلي قد تم تشغيلها بالفعل في عيادات النيل الشاملة وعيادات نصار، على أن يتم تطبيقها قريبًا في عيادات بنها، وحسن عوض، وقليوب، وبهتيم، والعبور، وذلك عقب انتهاء إجازة العيد.

أضاف مدير الفرع، أن الأنظمة الجديدة تُحسِّن كفاءة الخدمات الصحية بشكل كبير، حيث تقلل زمن الانتظار، وتنظم عملية تلقي الخدمة، بدلًا من الوقوف في صفوف طويلة وبدون خصوصية.

وأكد أن كل مريض يحصل على تذكرة تحمل رقمًا في قائمة الانتظار، مما يسهل عليه حجز دوره، ويضمن تلقيه الخدمة بسهولة ويسر.

و لاقت هذه الإجراءات استحسان المواطنين، لما لها من أثر إيجابي في تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية، وتوفير الوقت والجهد، خاصةً لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن هذا التحديث سيسهم في تعزيز تجربة المرضى داخل منشآت التأمين الصحي، من خلال تقديم الخدمات بأسلوب أكثر تنظيمًا وكفاءة، ومن المقرر تفعيل المنظومة تباعًا بجميع العيادات التابعة للفرع.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

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