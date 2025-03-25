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المؤبد لجزار لاتهامه بخطف طفل والتعدى عليه بالإكراه في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لجزار لاتهامه بخطف طفل من مسكنه والتعدى عليه بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

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الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بالقليوبية 
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

إحالت النيابة العامة بالقليوبية  المتهم:- مصطفي ع س أ" السن: ٤٠ - جزار - مقيم في: عزبة أبو العلاء كساب - بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ٣١٥٤٧ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٣٥٦٠ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/٨ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية خطف بالتحيل المجني عليه الطفل / كيفين مايكل سمير بأن إس تدرجه لمحل سكنه واهمًا إياه بمشاهدته لكلبة وقد تمكن بذلك من إتمام جريمته وإقصائه عن ذويه مستغلا صغر سنة وفطرته الطفولية.

 

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوف بالقوة هي أنه في الزمان والمكان ذاتهما هتك عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن أشهر سلاحًا أبيضًا - آب وصفه - وهدده بإعماله في جسده في حال عدم الانصياع له وحسر عنه ثيابه وكشف له عورته وارقده وتعدى عليه.

- وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (سكين).

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شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية القليوبية

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