الإثنين 24 مارس 2025
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محافظات

أوقاف القليوبية: تخصيص 453 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالمراكز والمدن

الشيخ ياسر غياتي،فيتو
الشيخ ياسر غياتي،فيتو

 أعلن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك ، وبدء تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية حيث جري تجهيز  453 ساحة رئيسية في المراكز والمدن استعدادا لصلاة عيد الفطر بهم، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة بجانب إعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات والتي يقام بها صلاة الجمعة أسبوعيا من أجل أداء صلاة العيد بها وعددها مايقرب من 2000 مسجد علي مستوي المحافظة.

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أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية

أوضح وكيل وزارة الأوقاف ل أنه جري اعتماد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية في المساجد والساحات ومراكز الشباب لأداء صلاة العيد كالتالي:

 

من المقرر أن تشهد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها في تمام الساعة 06.12 ص في المساجد الكبرى التي يؤدي فيها صلاة الجمعة بجانب الساحات المعتمدة وعددها 453 ساحة تقيمها الجهات المختلفة ومناطق التجمعات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف والأجهزة المعنية

وأعلنت مديرية الأوقاف الطوارئ لإستقبال عيد الفطر المبارك وانطلاق الصلاة في أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية حيث تجري الإستعداد في أماكن الصلاة علي مستوي المحافظة وتنتشر في كافة مدن المحافظة والإدارات التابعة

 

اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 
اماكن ساحات عيد الفطر بالقليوبية،فيتو 

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