ضبط المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته أمام منزله بكفر شكر بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن القليوبية والشرقية فى القبض على عنتر. م. ح 40 سنة مقيم بقرية كفر الصعايدة بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والمتهم الرئيسى فى واقعة مقتل م. فى. ح مقيم برقطا بمدينة كفر شكر بـ 3 طلقات نارية وإلقاء الجثة أمام منزله ملفوفة فى بطانية، وفر هاربا إلى المناطق الزراعية، وجار البحث عن المتهمين الآخرين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



كانت قرية برقطا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية قد شهدت الأسبوع الماضي مصرع شاب بطلق ناري أمام منزله وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد عثور الأهالى على جثة شاب أمام مدخل منزله بقرية برقطا التابعة لمدينة كفر شكر وبه أثار طلقات نارية.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من المعاينة والتحريات الأولية مصرع محمد. ف. ح 36 سنة مقيم قرية برقطا بدائرة المركز مصاب بـ 3 طلقات نارية وملقى أمام منزله بذات القرية ملفوف داخل بطانية وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى تحت تصرف النيابة العامة لحين معاينة الطب الشرعى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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