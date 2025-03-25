إصابة شخصين فى حادث تصادم بالقليوبية

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة القليوبية، قبل الإفطار، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق شبين القناطر- طوخ، وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص، أنه أثناء توقف سيارة نقل على جانب الطريق اصطدم بها الميكروباص من الخلف وأصيب شخصان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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