اعترافات تفصيلية لـ عصابة سرقة بطاريات السيارات في 15 مايو

أدلى عاطلان متهمان بسرقة بطاريات السيارات في مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



وقال المتهمان إنهما كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة بطاريات السيارات، وأنهما اتخذا من مدينة 15 مايو مقرا لتنفيذ عملياتهم مستغلين بعدها عن العاصمة.



وأضاف المتهمان، أنهما عقب تنفيذهما أى عملية سرقة يقومون ببيعها لدى عميلهم مقابل مبالغ مالية.



وأشار المتهمان أنهما نفذا أكثر من عملية سرقة بمدينة 15 مايو.

تلقي قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، عدة بلاغات تفيد بتعرض بعض أصحاب السيارات لسرقة بطاريات من سياراتهم بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة بطاريات السيارات وبيعها لدى عميلهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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