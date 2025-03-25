شهود عيان: عقب سيجارة أشعل النيران في مخزن رمسيس

استمعت نيابة الأزبكية إلى أقوال الشهود في حريق مخزن مستلزمات طبية مجاور لمبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس.

وقال الشهود إن الحريق بدأ من أوراق ومخلفات متواجدة بجوار مخزن المستلزمات الطبية.

وأضاف الشهود أن أحد الأشخاص ألقى عقب سيجارة مشتعلة بالمخلفات المركونة بجوار مخزن المستلزمات الطبية والتي سرعان ما اشتعلت وامتدت إلى المكان الذي احترق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بجوار مبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء وتم إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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