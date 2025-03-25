مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالعياط

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه إثر تصادم سيارتين بالطريق الرئيسي التابع لمركز شرطة العياط، وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم للمستشفي العام، وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارتين وانتظام حركة المركبات بالطريق.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في إعادة مناقشة شهود العيان، وتفرغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم، في منطقة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات إثر حادث تصادم سيارتين، ونُقل جثمان الطفل إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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