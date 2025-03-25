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ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، حقق منتخب مصر الفوز على حساب ضيفه منتخب سيراليون بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما الليلة باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو إلى 5 نقاط كاملة.

ترتيب مجموعة مصر

1ـ منتخب مصر 16 نقطة 

2ـ بوركينا فاسو 11 نقطة 

3ـ سيراليون 8 نقاط 

4ـ أثيوبيا 6 نقاط 

5ـ غينيا بيساو  6 نقاط 

6ـ جيوبتي نقطة 

ماذا يحتاج منتخب مصر لبلوغ المونديال ؟

بهذا الفوز يقترب منتخب مصر خطوة جديدة من بلوغ بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث يحتاج تحقيق الفوز في مباراتين من بين المباريات الاربع المتبقية له في التصفيات أمام إثيوبيا بالقاهرة وبوركينا فاسو خارج الديار، ثم جيبوتي خارج ال يار وأخيرا غينيا بيساو في القاهرة.

مباراة منتخب مصر وسيراليون 

 وفاز منتخب مصر علي نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع  بينهم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وسجل أحمد السيد زيزو هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 2+45 من الشوط الأول. 

تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون

يبدأ منتخب مصر الوطني مباراة أمام منتخب سيراليون بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:  محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير- أحمد عيد- خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته- نبيل دونجا- محمود صابر- مصطفى فتحي - أسامة فيصل

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