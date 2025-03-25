الثلاثاء 25 مارس 2025
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رياضة

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون الليلة

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب سيراليون، في  على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر 

تولى حسام حسن كمدرب  مهمة قيادة منتخب مصر في 6 فبراير 2024.

قاد العميد  "11 مباراة" مع الفراعنة "2 ودية و9 رسمية.

وحقق المنتخب معه الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 والهزيمة في مباراة وحيدة.

وسجل منتخب مصر خلال المباريات الـ 11 "20 هدفا" وتلقت شباكه 8 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.

وخلال المباريات الـ 9 الرسمية لم يتلق  منتخب مصر أي هزيمة حيث كانت الخسارة الوحيدة في مباراة ودية.

وتأهل منتخب مصر إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت قيادة حسام حسن متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة حيث حسم منتخب الفراعنة التأهل من الجولة الرابعة بعد 4 انتصارات متتالية للمرة الأولي وبشباك نظيفة.

وخاض منتخب مصر خلال تصفيات أمم أفريقيا 6 مباريات حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلين، دون تلقي أى هزيمة، كما سجل منتخب مصر 12 هدفا واستقبلت شباكه هدفان.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون 


ويمكن لعشاق الفراعنة مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وخاصة قناة ON SPORT 1.

 

توسيع الفارق مع بوركينافاسو

منتخب مصر يدخل لقاء الليلة أمام سيراليون رافعًا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة السادسة عشر والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، إلى جانب توسيع الفارق مع منتخب بوركينافاسو، الذي حقق الفوز في الجولة السادسة على غينيا بيساو، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، ليستمر في مطاردة الفراعنة على بطاقة التأهل.

 

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

فوز المنتخب المصري أمام سيراليون سيقربه خطوة كبيرة من التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن المباراة ستكون على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة بستاد القاهرة، ويملك حظوظ كبيرة للفوز بها، وتوسيع الفارق مع الخيول البوركينية.

 

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة سيراليون

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعداداته، أمس الإثنين، فى إستاد القاهرة الدولي، في إطار تحضيراته لمواجهة منتخب سيراليون في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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منتخب مصر منتخب سيراليون منتخب بوركينافاسو نهائيات كأس العالم 2026

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