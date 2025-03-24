مجموعة مصر، منتخب بوركينا فاسو يفوز خارج ملعبه على غينيا بيساو 2-1

انتهت مباراة غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 للخيول، والتي جرت مساء اليوم الإثنين، على ملعب 24 دي سبتمبر، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 للقارة الأفريقية.

ويتواجد منتخبا غينيا بيساو وبوركينا فاسو في المجموعة الأولى برفقة منتخبات مصر وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا.

موقف منتخبي غينيا بيساو وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

ودخل منتخب غينيا بيساو المباراة بعد الهزيمة في آخر ظهور له أمام منتخب سيراليون بنتيجة 3-1 في إطار مباريات الجولة الماضية من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في لقاء وحيد والتعادل في 3 مباريات أخرى كما تعرض لهزيمتين.

بينما يتواجد منتخب بوركينا فاسو في وصافة المجموعة برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مباراتين.

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