حلم المونديال يقترب، سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، النقطة 20 مفتاح التأهل المبكر، والحسم يتأجل للمرحلتين الأخيرتين في هذه الحالة

منتخب مصر، أصبح حلم التأهل لبطولة كأس العالم 2026 بأمريكا، يطرق بقوة أبواب المنتخب الوطني، بعد الفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب إثيوبيا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضي على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك العام المقبل

فوز منتخب مصر على إثيوبيا خارج الديار منحه ثلاث نقاط ثمينة في مشوار التصفيات، بعدما عززت موقعه في صدارة المجموعة الأولى، بالوصول إلى 13 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه منتخبي بوركينا فاسو وسيراليون، حيث يحتلان وصافة المجموعة الأولى ب8 نقاط لكل منهما.

منتخب مصر يتخطى إثيوبيا، فيتو

حلم المونديال يداعب الفراعنة

إتساع الفارق بين منتخب مصر وأقرب منافسيه منتخبا بوركينافاسو وسيراليون، ترك حالة من التفاؤل الكبير داخل الشارع الرياضي وبات الجميع يشعر بأن منتخب الفراعنة وضع قدما في مونديال بلاد العم سام، وانه لم يعد يتبقى على بلوغ حلم المونديال إلا خطوات قليلة، ولكن يبقى التأكيد أن تحقيق الحلم لن يكون في توقف مارس الحالي، ولكنه قد يحسم رسميا في توقف سبتمبر المقبل

حسام حسن، فيتو

لا بديل عن الفوز على سيراليون

منتخب مصر تنتظره مواجهة صعبة أمام سيراليون غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدها لن تتبقى له في التصفيات إلا أربع مواجهات ستكون أمام إثيوبيا بالقاهرة في الجولة السابعة ثم مواجهة بوركينافاسو على ملعبها، والمواجهتان ستكونان خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبلين، ثم مواجهة جيبوتي خارج الديار في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، ثم يختتم منتخب مصر مشواره في التصفيات أمام غينيا بيساو في القاهرة بالجولة الأخيرة، وتقام المباراتان في التوقف الدولي في الفترة من 6 إلى 13 أكتوبر المقبلين

وهنا يجب التأكيد أن مباراتين فقط من بين المباريات الأربع الأخيرة في التصفيات قد تكون كافيتان لحجز منتخب مصر مقعده في مونديال 2026، وربما تكفيه مباراة واحدة لخطف بطاقة التأهل، إذا ما تعثر المنتخبان المنافسان له على بطاقة التأهل وهما بوركينافاسو وسيراليون

سيناريوهات تأهل منتخب مصر

في البداية يجب التأكيد أن الفوز على سيراليون في لقاء اليوم باستاد القاهرة، ليس له بديل، خاصة أن فوز منتخب الفراعنة على سيراليون أحد المنافسيين المباشرين له على بطاقة التأهل، سيرفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما سيتجمد رصيد المنافس عند 8 نقاط، وبالتالي إبعاده عن المنافسة، ويبقى النزال قائما بين منتخب مصر ومنتخب بوركينافاسو

منتخب بوركينافاسو، فيتو

موقف بوركينافاسو

وفاز منتخب بوركينافاسو صاحب المركز الثاني في الجولة الحالية على غينيا بيساو بهدفين مقابل هدف، ليواصل منتخب الخيول مطارد الفراعنة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة.

أجندة سبتمبر تحسم تأهل الفراعنة للمونديال

وبالذهاب إلى فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، نجد أنها قد تحسم إلى حد كبير تأهل منتخب مصر بشكل رسمي لبطولة كأس العالم 2026، وفقا للسناريوهات التالية:

منتخب غينيا بيساو، فيتو

تأخر التأهل للجولة الثامنة أمام بوركينافاسو

هناك سيناريوهات قد تجعل حسم الفراعنة بطاقة التأهل في مباراته أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة في سبتمبر المقبل، وستكون على النحو التالي:

منتخب سيراليون، فيتو

- في حال خسارة بوركينا فاسو أمام جيبوتي والفوز بالأخرى، سيتجمد رصيدها عند 11 نقطة، بالتالي تحتاج مصر لنقطة أيضًا في مواجهة الخيول، حيث سيصبح رصيد منتخب مصر 20 نقطة وبوركينافاسو 12 مع تبقي جولتين فقط في التصفيات ب6 نقاط.

- أما في حال تعادل بوركينا أمام جيبوتي سيصل رصيده إلى 12 نقطة، وهنا رصيد مصر (19 نقطة) يكفيها التعادل أمام بوركينافاسو من أجل التأهل، لتصبح 20 والمنافس 13.

- ولكن في حال فوز بوركينا فاسو بمباراتيها ضد غينيا بيساو وجيبوتي، يعني وصولها إلى 14 نقطة، فيما مصر (19 نقطة)، هنا سيكون منتخب الفراعنة في حاجة إلى الفوز على بوركينافاسو على ملعبها لحجز بطاقة التأهل للمونديال رسميًا، حيث سيصبح رصيده 22 فيما سيتجمد رصيد المنافس عند 14، بينما التعادل سيجعل الفارق بينهما 5 نقاط، وهنا سيتأجل الحسم حتى الجولة قبل الأخيرة.

منتخب جيبوتي، فيتو

السيناريو الأخير

في حال لم تتحقق أي من السيناريوهات السابقة، سيتأجل حسم تأهل الفراعنة لكأس العالم 2026، إلى التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل، وخوض مباراتي آخر جولتين ضد جيبوتي على ملعبها ثم غينيا بيساو في القاهرة، وذلك سيتوقف على إحتمالين: إما نهاية مباراة مصر وبوركينافاسو في الجولة الثامنة بالتعادل، أو نجاح الأخير في الفوز، وتقليص الفارق إلى نقطتين فقط.

وحال حدوث أحد آخر سيناريوهين، سيكون على منتخب مصر حسم مصيره بيده من خلال خروجها لمواجهة جيبوتي والفوز عليها في عقر دارها، ثم العودة لمواجهة غينيا بيساو والفوز عليها بالقاهرة.

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