إصابة شخصين في حادث تصادم علي طريق "الفيوم ـ القاهرة"

اصيب شخصين حادث تصادم سيارتين ملاكي علي طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، بعد محطة تحصيل الرسوم،وتم نقلهم إلى مستشفي الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي طريق القاهرة - الفيوم

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين ملاكي على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، بعد محطة تحصيل الرسوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدا السيطرة على السيارتين، ما تسبب في إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارتين، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بكل منهما، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.