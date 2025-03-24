مركز إعلام الفيوم ينظم ندوة عن ترسيخ القيم الوطنية

عقد مركز إعلام الفيوم، ندوة بعنوان "الوعي الطلابي وترسيخ القيم الوطنية "، بمدرسة الفيوم التجارة الثانوية للبنات، استكمالًا للحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز القيم الوطنية والانتماء لدى الشباب.

دور الهيئة العامة للاستعلامات في رفع وعي المجتمع

وقالت سهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم، أن الهيئة العامة للاستعلامات، تلعب دورا هاما في رفع الوعي لدى الشباب بالقضايا الراهنة، وتسهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة وتعزيز قدرة الشباب على مواجهة الشائعات والتحديات المختلفة، والتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ، وتشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي المتواصل.

دور التربية والتعليم في إرساء المبادئ في المجتمع

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، أن التربية والتعليم تعمل علي تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وغرسها في نفوس أبنائنا الطلاب بالمدارس على مستوى المحافظة منذ المراحل الدراسية المبكرة، واحترام الرموز الوطنية والتضحية من أجل الوطن يعدان من الواجبات الوطنية، ويجب أن يسهم كل فرد في بناء وطنه وحمايته من التحديات والمخاطر.

المدرسة المكان الأمثل لغرس المبادئ في الشباب

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن الانتما للوطن لا يقتصر فقط على الشعور بالحب والولاء، بل يشمل أيضًا العمل الجاد والمخلص من أجل المصلحة العامة، والتضحية بالوقت والجهد من أجل رفعة وتقدم المجتمع والوطن، وحماية المجتمع من عوامل الفساد والانحراف، ويسهم في تعزيز صلابته وتكامله وترابطه، والمدرسة هي المكان الأمثل لغرس المبادئ في نفوس الطلاب، وتعليم اللغة والثقافة الوطنية، والتركيز على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد، يؤدي إلي ترسيخ حب الوطن في قلوب الشباب والأطفال والمراهقين.

المواطنة شعار وعمل علي أرض الواقع

وقالت الدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية جامعة الفيوم، أن المواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط، ولكن حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قـادرة على حسم الأمور، وحتى تكون المواطنة مبنية على وعي لا بد أن تتم بتربية مقصودة تشرف عليها الدولة، يتم من خلالها تعريف الطالـب بمفاهيم المواطنة وخصائصها، ويشارك في تحقيق أهداف التربية من أجل المواطنة مؤسسات عدة، في مقدمتها: المدرسة التي تنفرد عن غيرها بالمسؤولية الكبيرة في تنمية المواطنة، وتشكيل شخصية المواطن والتزاماته، وذلك من خلال كل ما يتصل بالعملية التربوية من مناهج ومقررات دراسية، والتي تبدأ مـن مرحلة العمر الأولى ومن ثم عبر مراحل التعليم العام.

الشباب مصدر للطاقة

وتابعت أنه عندما يُذْكَر الوطن وأهمية حمايته يُذكر الشباب كعامل أساسي لحضارته وتقدمه وازدهاره والدفاع عنه وتعزيز سلامته وسيادته؛ وكمصدر لطاقته الدائمة المتجددة الدافعة له إلى مصاف الدول المتقدمة، ولذلك كان الاهتمام من جانب الدولة ومؤسساتها بصناعة وتربية جيل شابّ مُثَقَّف مُسَلَّح بالعلم مُؤَهَّل تأهيلًا قياديًّا، قادر على النهوض بالوطن. وذلك عن طريق غرس حب الوطن بنحو علمي في الأذهان وبلورة مفهوم الانتماء للوطن لدى النشء الجديد.

الانتماء للوطن أمر فطري

و أكد الشيخ علي فتحي مدير التعليم الثانوي بالمنطقة الازهرية، أن الانتماء للأوطان أمر فطري لدى الإنسان، وقد أوجبت الشريعة الإسلامية على كل إنسان، أن ينتمي للوطن الذي يعيش فيه، وجعلت ذلك جزءًا من العقيدة، بل انها سبقت كل النظم الحديثة، في إرساء قيم حب الأوطان والانتماء إليها والدفاع عنها مستشهدا بالعديد من النصوص الشرعية من قرآن وسنة

فيما قالت مروة ايهاب ابوصميدة مسئول الإعلام بالمركز ان المشاركون في اللقاء دعوا الشباب الى ضرورة اتباع المنهج العلمي الصحيح في قبول الأخبار من مصادرها الصحيحة الموثوق بها، وتفعيل البعد الأخلاقي في كل مناحي حياتنا، لإن قضية الانتماء هي قضية أخلاقية في المقام الأول، وخاصة بعد ارتفاع نبرة النفعية عند بعض الشباب في علاقته بالوطن مع تراجع قيمة الوفاء والإخلاص له مهما عانى الإنسان فيه، وكذلك الحاجة الى تطوير أسلوب عرض تاريخ الوطن ومنجزاته الحضارية بأساليب جديدة ومتطورة تعمِّق البعدَ الحضاري للوطن في نفوس الشباب.

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