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البلدي بـ 120 جنيها، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-3-2025 بالفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

تراوحت اسعار الدواجن في محافظة الفيوم،  اليوم الثلاثاء ،   بين  100 و110 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 90 جنيه، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 حنيه.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 105 و120 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  الي 150جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي   بين 160 و175 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه بين  210  و 225 جنيها  وسجل في السوبر ماركت 235 جنيها،  وكيلو الاوراك 105 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 120 جنيها، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس150 جنبها، كيلو شيش طاووق 210 جنيها، كيلو حمام كداب 150 جنيها، كيلو كبدة صافى 130  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 210 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 210 جنيها، كيلو الاجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم السبت 22 مارس 2025

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حدة، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري. 

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