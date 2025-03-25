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محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

سيارة إسعاف،فيتو
سيارة إسعاف،فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث ناقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفه عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، على طريق اسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن  السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، ما ادي الي اتقلابها في نهر الطريق وإصابة 6 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام  لتلقي العلاج.

 

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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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