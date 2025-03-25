إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق السياحي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة، على الطريق السياحي ببحيرة قارون بعد عزبة عبد العظيم بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم المصابين إلى سنورس المركزي، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة أجرة على الطريق السياحي

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم ، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بانقلاب سياره أجرة، علي طريق بحيرة قارون السياحي، بعد مدخل عزبة عبد العظيم، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من من مركز سنورس، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج، وأظهرت المعاينة الأولية لموقع الحادث أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق.

وتحرر محضر بمركز شرطة سنورس، وتم العرض على النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المركبة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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