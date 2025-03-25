فتاة تسأل: ممكن نحضن الرسول في الجنة؟، وعلي جمعة يرد

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن أخلاق ومعاملات سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال الدكتور علي جمعة: نعيشُ مع سيدنا، صلى الله عليه وآله وسلم، من جانب آخر مأخوذٌ من سُنته وسيرته العطرة التي تملأ الدنيا بهجة وفرحة.

رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترك لنا المثال الأتمَّ لكل أحد، المثال للتاجر والعالم والقاضي والطبيب، للزوج والأب والأخ ولواصل الرحم.

ترك لنا كل من في هذه الحياة الدنيا سيجد في سيرته، صلى الله عليه وسلم، مثالا لما أقامه الله فيه.

"إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"

رعى الغنم.. قاتل في سبيل الله.. سيدنا الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: "إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"، ولما وصفه ربه في القرآن، قال: "وإنك لعلى خُلُقٍ عظيم".

عندما وردت لنا السُنَّة، عددنا الأحاديث الواردة وجدناها 60 ألف حديث، هي التي رويت عن سيد الخلق، تصف كل لحظة من لحظات حياته، وتنقل كل كلمة قالها.. ستون ألف حديث منهما نحو 2000 حديث فقط في كل الأحكام الشرعية.. في الفقه، والعبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، وفي القضاء، والعلاقات الدولية.. 2000 حديث، جمعهم الإمام ابن حجر في كتاب أسماه "بلوغ المرام من أدلة الأحكام".. وبقية الـ60 ألف حديث.. 2000 على 60 ألف، يعني 3% فقط، طيب والـ97% في الأخلاق المرتبطة بالعقيدة: "والله لا يؤمن"، هنا دخل الإيمان.. "من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم"، أو يقول صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن من لم يأمن جارُهُ بوائقه" (المصايب بتاعته).. "ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيورثه" (هايدخله في الميراث).. "من غشنا فليس منا".. أمرنا أن نضيف الضيف، وأن نرحم الصغير، وأن نوقر الكبير.. كلها أخلاق، والـ2000 حديث، يعني 3% فقط في الأحكام كلها: في الصلاة والصيام والزكاة والحج والقضاء والشهادة والميراث والزواج والطلاق.. في كل الأحكام.

"إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"، صلى الله عليه وآله وسلم.

ممكن نحضن الرسول في الجنة؟

وتساءلت فتاة: لو بنت رأت الرسول في الجنة تحتضنه؟

ورد الشيخ علي جمعة: لهم فيها ما يشتهون، وده هايبقى يمكن أبوكي، يعني مهياش مشكلة.. بس انتي اسعي وادخلي الجنة.

واختتم قائلا: مضى الوقت سريعا في ذكر سيدنا الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينتهي الحديث حوله؛ لعلوِّ قدره عند الله، سبحانه وتعالى، وعند الناس، نلخص ذلك أنه كان إنسانا كاملا، ربنانيا، نورانيا، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان حبيبا للرحمن، وكان أسوة حسنة للإنسان: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

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