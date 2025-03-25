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رياضة

تدريبات تأهيلية لشيكابالا وشلبي في مران الزمالك

شيكابالا
شيكابالا

 خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

ويواصل الثنائي البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، بعد تعرض شيكابالا لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة بتروجت الأخيرة في كأس عاصمة مصر، في حين يعاني مصطفى شلبي من إصابة بكدمة في الساق.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

ويواصل الثنائي البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، بعد تعرض شيكابالا لإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة بتروجت الأخيرة في كأس عاصمة مصر، في حين يعاني مصطفى شلبي من إصابة بكدمة في الساق.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة بتروجت الأخيرة ببطولة كأس عاصمة مصر، تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيسيرو، برنامجًا خاصًا للاعبين الأساسيين، تضمن أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، بجانب فقرة تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم في مقر النادي، خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة. 

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