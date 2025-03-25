الزمالك يجدد تمسكه برفض هذا الأمر في ملف تجديد زيزو

يجدد نادي الزمالك تمسكه بعدم منح أي عمولة في صفقة تجديد عقد اللاعب أحمد مصطفى زيزو، حسبما أكدت مصادر داخل النادي.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة النادي لتقليص النفقات، حيث يحرص الزمالك على الحفاظ على توازنه المالي وعدم تحميل خزينة النادي أي أعباء إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تمسك إدارة الزمالك بهذا الموقف يعكس رغبتها في التفاوض مع اللاعبين بشكل مباشر، دون تدخل وسطاء أو وكلاء يتقاضون عمولات.

ويظل زيزو من الركائز الأساسية في الفريق ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تجديد عقده في الأيام المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

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