الزمالك يكشف موقف ناصر منسي من لقاء سيراميكا

أكد نادي الزمالك جاهزية مهاجمه ناصر منسي للمشاركة في مباراة الفريق القادمة ضد سيراميكا كليوبترا، التي ستقام الجمعة المقبل ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وكان منسي قد خضع لبرنامج تأهيلي خاص بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الفترة الأخيرة، إلا أنه أبدى جاهزية كاملة للمشاركة في اللقاء الهام.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة لضمان الوصول إلى نهائي البطولة، حيث يتطلع الفريق بقيادة مدربه إلى تعزيز حظوظه في التتويج بكأس مصر هذا الموسم.

ويعد منسي من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الفريق، ويشكل إضافة قوية في الهجوم.

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