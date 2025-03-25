محمد السيد يواصل رفضه لتجديد تعاقده مع الزمالك

أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن محمد السيد، لاعب الوسط الصاعد، واصل رفضه لتمديد عقده مع النادي في الوقت الحالي خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، ويسعى مسؤولو الزمالك لتجديد عقده في الفترة الحالية للحفاظ على استمراريته ضمن صفوف الفريق في المستقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي قامت بمحادثات مع اللاعب حول تمديد عقده، إلا أن محمد السيد ووالده يؤجلان هذه المفاوضات، هذا التراخي في الرد من جانب اللاعب وأسرته أثار قلق المسؤولين داخل النادي

وأشار المصدر إلى أن محمد السيد يعاني من حالة من الغضب بسبب رفض إدارة الزمالك في وقت سابق السماح له بالخضوع لفترة معايشة في نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي، حيث كان اللاعب يأمل في أن تتاح له الفرصة للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وهو ما قابله النادي بالرفض.

وقد أثر هذا الرفض على العلاقة بين اللاعب وإدارة الزمالك، وهو ما انعكس على محاولات تجديد العقد، ويبدو أن اللاعب ووالده لا يرغبان في تجديد العقد مع النادي في ظل هذه الأوضاع، مما يضع الزمالك أمام تحدٍ كبير للحفاظ على أحد أفضل لاعبيه الصاعدين. في ظل ذلك، يتعين على النادي اتخاذ خطوات حاسمة لتوضيح مستقبل اللاعب، سواء بتجديد العقد أو تحديد الموقف النهائي في الفترة المقبلة

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