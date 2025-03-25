الثلاثاء 25 مارس 2025
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رياضة

الزمالك يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة سيراميكا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الإثنين عقب خوض مباراة بتروجيت في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة. 

فاز فريق بتروجيت على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد فى إستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك.
- سموحة.
- مودرن سبورت.
- بتروجيت.
- الجونة.

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