خبير استراتيجي: إسرائيل تنفذ مخطط تهجير الفلسطينيين بدعم من تنظيمات صهيونية عالمية



أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، أن تشكيل إسرائيل لجنة خاصة بـ نقل الفلسطينيين إلى الدول المجاورة ليس أمرًا جديدًا، إذ تم الإعلان عنه منذ عدة أسابيع.

وأوضح أن اللجنة تضم أجهزة إدارية وحكومية إسرائيلية، وتعمل تحت إشراف وزارة الدفاع، التي تحصل على تمويل من التنظيمات الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى دعم مباشر من الولايات المتحدة عبر منظمة "أيباك"، كبرى التنظيمات الصهيونية في العالم.

وأشار فهمي إلى أن هذا التطور يعكس إصرار إسرائيل على تنفيذ مخطط التهجير، مرجحًا أن تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ جزء من الخطة كاختبار لقياس ردود الفعل قبل المضي في تطبيقها على نطاق أوسع.

إسرائيل تنفذ مخططها بقرارات أحادية

وأكد فهمى في تصريح لـ" فيتو" أن إسرائيل تنفيذ استراتيجيتها واتخاذ الإجراءات من جانب واحد، وليس من خلال الاتفاقيات التي تتم على أي مستوى من مستويات هو في تقديري أن الإسرائيليين جادون في هذا بصرف النظر عن التكلفة العالية التي يمكن أن يدفعوها، ووزارة الدفاع سوف تشرف على هذا الأمر بكل ما فيه وقد تم أخذ رأي الإدارة الأمريكية من خلال المفاوضات التي تمت بين مستشار الأمن القومي الأمريكي وبين وزير الشئون الاستراتيجية فإسرائيل تعمل في هذا الإطار بشكل جدي

فكرة تهجير الفلسطنيين كامنة داخل العقل الإسرائيلي

وواصل فهمى حديثه قائلا: هناك تطورات تتم داخل إسرائيل مثل حالات سيتم بحثها، والعدد المفضل للتهجير غير معلوم حتى الآن ، فعدد الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم تم الحديث عن 5000 فلسطيني سيتم نقلهم منها، سواء عن طريق مطار ريمون أوميناء أشدود، وبالتالي هناك تحركات إسرائيلية في هذا الأمر من المبكر أن نقول إن هذا الأمر سينجح أو لا، لكن الفكرة كامنة داخل العقل الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين بصورة أو بأخرى تأجيرا قسريا أو طوعيا

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