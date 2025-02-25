الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضوء أخضر لاستهداف المدنيين، ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل

ترامب وبايدن، فيتو
ترامب وبايدن، فيتو

في خطوة مثيرة ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة لسلفه جو بايدن، كان من الممكن أن تستخدم لفرض قيود على المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل والتي تستهدف المدنيين.


وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، وقع قبل أيام على أمر يلغي "مذكرة الأمن القومي رقم 20".

وتفرض هذه المذكرة، التي اعتمدها بايدن العام الماضي، على جميع البلدان التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة الالتزام "كتابيا" بعدم استخدامها لاستهداف المدنيين أو تقييد المساعدات الإنسانية.

وكانت مثل هذه الشروط موجودة بالفعل سابقا فيما يخص المساعدات العسكرية الأميركية للدول الحليفة، لكن مفهوم الالتزام المكتوب كان جديدًا.

وكان بايدن وافق على التوقيع على المذكرة وسط ضغوط من الديمقراطيين، الذين كانوا يتطلعون على وجه التحديد إلى الحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، بعد الارتفاع الهائل بعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة.

إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر بعد عدة أشهر من اعتماد المذكرة، تجنب التوصل إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل كانت بالفعل تسيء استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية.

ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ترامب "أفضل صديق لإسرائيل بتاريخها".

وكانت الرئيس الأمريكي أفرج عن شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل، سبق أن علقها بايدن العام الماضي، بسبب مخاوف من استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جو بايدن قيود على المساعدات العسكرية إسرائيل مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز المساعدات الانسانية المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل قطاع غزة وزارة الخارجية الأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل
ads

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تحذف الفيديو الساخر من الأهلي وتحول المسؤول للتحقيق الفوري

فجرها عصام حجي وشراقي يرد، قصة دراسة أمريكية تحذر من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

من جنون الكرة إلى عشق الدراما، تفاصيل مشاركة ابنة محمد صلاح في مسلسل كامل العدد (فيديو)

ضوء أخضر لاستهداف المدنيين، ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل

تحت تهديد السلاح، بن غفير ينشر فيديو لأسرى فلسطينيين يمحون "القدس عربية"

وزير الري: سد النهضة معرض للانهيار ووضعنا سيناريوهات قبل وصول المياه إلى بحيرة ناصر

تحذير عاجل من تناول مسكن الإيبوبروفين، وهؤلاء ممنوعون منه

منوعات

المزيد

لحظة اندلاع دخان بطائرة أمريكية والركاب يهربون من مخارج الطوارئ (فيديو)

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

مساعد سابق يكشف تفاصيل جديدة عن خلاف الأميرين ويليام وهاري

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية