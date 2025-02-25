ضوء أخضر لاستهداف المدنيين، ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل

في خطوة مثيرة ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة لسلفه جو بايدن، كان من الممكن أن تستخدم لفرض قيود على المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل والتي تستهدف المدنيين.



وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، وقع قبل أيام على أمر يلغي "مذكرة الأمن القومي رقم 20".

وتفرض هذه المذكرة، التي اعتمدها بايدن العام الماضي، على جميع البلدان التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة الالتزام "كتابيا" بعدم استخدامها لاستهداف المدنيين أو تقييد المساعدات الإنسانية.

وكانت مثل هذه الشروط موجودة بالفعل سابقا فيما يخص المساعدات العسكرية الأميركية للدول الحليفة، لكن مفهوم الالتزام المكتوب كان جديدًا.

وكان بايدن وافق على التوقيع على المذكرة وسط ضغوط من الديمقراطيين، الذين كانوا يتطلعون على وجه التحديد إلى الحد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، بعد الارتفاع الهائل بعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة.

إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر بعد عدة أشهر من اعتماد المذكرة، تجنب التوصل إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل كانت بالفعل تسيء استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية.

ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ترامب "أفضل صديق لإسرائيل بتاريخها".

وكانت الرئيس الأمريكي أفرج عن شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل، سبق أن علقها بايدن العام الماضي، بسبب مخاوف من استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة.

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