الإثنين 24 مارس 2025
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سياسة

نائب رئيس الحزب الناصري: مصر ترفض مخطط إسرائيل لترحيل سكان غزة تحت مسمى التهجير الطوعي

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

 

قال المستشار محسن جلال،نائب رئيس الحزب العربى الناصرى ان   بشأن إقامة إدارة نقل طوعي لسكان غزة إلى دول أخرى يكشف ان اسرائيل ماضية فى مخطط الهيمنة على الاراضى الفلسطينية بشكل كامل ولكن بمحاولة تجميل مخططها وبدلا من التهجير القسرى يكون هوما ترفضة مصر 

أكد المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن المخطط الاسرائيلى  يسعى لتنفيذ مخطط تهجير سكان غزة من أراضيهم، وتعمل على تجميل هذا المخطط تحت مسمى "إدارة  التهجير الطوعى  لسكان غزة إلى دول أخرى".

وأوضح أن هذا المخطط يكشف نوايا إسرائيل للهيمنة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، وأنها تحاول استبدال التهجير القسري بالتهجير الطوعي لتمرير مخططاتها.

وأشار جلال إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع هذا المخطط، وتؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم.

الموقف المصرى تابت بشان الحق الفلسطينى 

 

واكد فى تصريح لـ فيت  أن الدولة المصرية  موقفها  راسخ برفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه الموقف المصري يعد تعبيرًا صادقًا عن التزام القاهرة التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري والعربي.

 

وواصل حديثة قائلا، مصر ترفض بشكل قاطع  أي مخطط لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم قسرا او طوعا  هو تصفية للقضية الفلسطينية،، مؤكدا أن مصر ترفض المساومة وأي مخططات يسعى الاحتلال إليها ولن ترضخ لأي ضغوط للمساومة على الامن القومي المصري والعربي

 

السياسة الخارجية المصرية لم تقم على المقايضة يوما 

 

وتابع بأن السياسة الخارجية المصرية لم تقم يومًا على مبدأ "المقايضة"، وليس في قاموسها بل كانت دائمًا مبنية على المبادئ الأساسية لحماية الأمن القومي  والمصالح الاستراتيجية العليا، دون مساومة أو تنازل، وهذا الموقف يعكس استقلالية القرار المصري وحرصه على حماية الحقوق المصرية والفلسطينية والعربية بعيدًا عن أي ضغوط.

وأشار إلى أن مصر تحملت عبر العقود الماضية أعباءً كبيرة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ولم تتراجع عن دورها المحوري في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، واليوم، يتجدد هذا الالتزام عبر الرفض القاطع لأي مشروع تهجير، والتأكيد على ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واشار  إلى قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي بشأن إقامة إدارة نقل طوعي لسكان غزة إلى دول أخرى يأتي في إطار المخطط الاسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية
 

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