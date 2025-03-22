أيمن عاشور: الجامعات الأهلية أصبحت داعمًا رئيسيًا لمنظومة التعليم العالي في مصر

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة الزقازيق الأهلية.

بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور خالد الدرندلي، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الأهلية وأعضاء المجلس.

اهمية تواجد الجامعات الأهلية الجديدة

استهل الدكتور أيمن عاشور الاجتماع بالتأكيد على أن الجامعات الأهلية حظيت بدعم كبير من القيادة السياسية لتزويدها بالمقومات والإمكانات التي تؤهلها لمواكبة النظم الدولية المتطورة،وأصبحت داعمًا رئيسيًا لمنظومة التعليم العالي في مصر، واكتسبت ثقة كبيرة لدى الأسر والطلاب، وهو ما انعكس في تضاعف أعداد الطلاب الملتحقين بها خلال فترة زمنية وجيزة.

وأوضح الوزير أن الجامعات الأهلية ليست نظامًا مستحدثًا في المجتمع المصري، بل إن نشأة جامعة القاهرة ومستشفى الدمرداش الجامعي وغيرها من المؤسسات الرائدة في منظومة التعليم العالي المصري بدأت بالجهود الأهلية، مشيرًا إلى زيادة عدد الجامعات بشكل مستمر منذ عام منذ عام 2014 حتى وصل إلى 128 جامعة من بينها 32 جامعة أهلية.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تتميز بتقديمها برامج دراسية حديثة ومتميزة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتقدم المحتوى الدراسي الأكاديمي بمعايير عالمية، وبما يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتعزيز استثمار الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها؛ لتزويد الخريجين بالمعارف والخبرات التي تخدم أهداف الجمهورية الجديدة.

التوسع في انشاء الجامعات الأهلية

وأوضح الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن التوسع الذي شهدته الجامعات الأهلية أتاح طرح برامج دراسية جديدة تلبي احتياجات وظائف المستقبل وتعزز القدرة التنافسية للتعليم العالي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرٍا إلى أنه تم إضافة عدد من البرامج البينية التي تجمع في دراستها أكثر من تخصص وتسمح بتنمية مهارات الخريج من خلال المزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي وتعزيز التفكير النقدي وحل المشكلات.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد الدرندلي، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الأهلية، أن الجامعة تتميز بموقعها الإستراتيجي بمدينة العاشر من رمضان وبالقرب من المنطقة الصناعية؛ مما يسمح بتوفير فرص تدريبية جيدة للطلاب ويفتح مجال للشراكات المثمرة مع القطاع الصناعي، لافتًا أن جامعة الزقازيق الأهلية غير هادفة للربح، وتهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي وتقدم خدماتها التعليمية لقطاع عريض من الطلاب في العديد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وخلال الجلسة التي عقدت بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم إجراء عملية الاقتراع السري لانتخاب رئيس مجلس أمناء جامعة الزقازيق الأهلية ونائبه، بحضور الدكتور عاطف عمر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون القانونية والمستشار محمود أحمد المستشار القانوني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأسفرت نتائج الاقتراع عن انتخاب الدكتور محمود إبراهيم أبوالعيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة جامعة الزقازيق، رئيسًا لمجلس الأمناء بأغلبية الأصوات، والدكتور محمد باسم علي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، نائبًا لرئيس المجلس بالتزكية.

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