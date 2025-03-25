تصفيات كأس العالم، الأردن يخطف تعادلًا هامًّا أمام كوريا الجنوبية (صور)

تصفيات كأس العالم، خطف منتحب الأردن تعادلا هاما خارج أرضه أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل المنتخب الكوري الجنوبي هدفه في الدقيقة الـ5، قبل أن يتعادل لاعب المنتخب الأردني محمود مرضي في الدقيقة 30.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية بـ16 نقطة، فيما يحل منتخب الأردن في المركز الثاني بـ12 نقطة.

ودخل منتخب الأردن مباراة كوريا الجنوبية بتشكيل مكون من:

وكان منتخب الأردن قد حقق فوزا هاما على نظيره منتخب فلسطين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي في الجولة السابعة، ضمن إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل ثلاثية منتخب الأردن؛ يزن العرب وعبد الله نصيب وموسى التعمري في الدقائق 3 و11 و3+45، بينما جاء هدف فلسطين عن طريق تامر صيام في الدقيقة 33.

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

وتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.

الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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