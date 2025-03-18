تصفيات آسيا للمونديال، موقف العرب وتأهل مبكر مرتقب لليابان وإيران

يسعى منتخب اليابان لحجز أول بطاقة آسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين يأمل النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون في تعويض موسمه المخيّب للآمال مع توتنهام من خلال قيادة بلاده للعرس العالمي.

وتخوض المنتخبات الآسيوية منافسات الجولتين السابعة والثامنة في الدور الثالث الخميس والثلاثاء، مع اقتراب هذا الدور من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقررة العام المقبل في أمريكا الشمالية بمشاركة 48 منتخبا من نهايته.

تأهل مبكر ينتظر منتخب اليابان إلى كأس العالم 2026

وسيضمن منتخب اليابان تأهله قبل 3 جولات من النهاية في حال نجح في حصد النقاط الثلاث في مواجهة تُعتبر مضمونة على الورق أمام ضيفه البحريني في سايتاما، يوم الخميس المقبل.

ولكن حتى في حال تعثر منتخب "الساموراي" الذي يشرف على تدريبه هاجيمي مورياسو، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن يضمن بطاقته لمونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عندما يواجه على أرضه أيضا نظيره السعودي الأسبوع المقبل.

وتتصدر اليابان المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، بفارق 9 عن أستراليا.

أبرز نجوم منتخب اليابان قبل مواجهة السعودية

واختار مورياسو تشكيلة كاملة بقيادة واتارو إندو لاعب الوسط الدفاعي في ليفربول، وكاورو ميتوما جناح برايتون، مشددا على أن هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذين يستحقون التواجد في صفوف المنتخب.

وقال المدرب البالغ 56 عامًا: "هناك العديد من اللاعبين الذين يُظهرون براعتهم في الدوري الياباني وأوروبا، ولن يبدو وجودهم غريبًا في هذه التشكيلة".

في المقابل، يحتدم الصراع على المركز الثاني مع تبقي 4 مباريات، حيث تدخل 5 منتخبات ضمن السباق النهائي للتأهل المباشر، إذ تمتلك أستراليا 7 نقاط، مقابل 6 نقاط لكل من إندونيسيا، والسعودية، والبحرين، والصين.

موقف منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم

ويستقبل المنتخب السعودي في مهمته للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، نظيره الصيني الساعي للعودة إلى الساحة العالمية منذ مشاركته الوجيدة في مونديال 2002، قبل أن يلاقي اليابان الأسبوع المقبل.

نظام التأهل في التصفيات الآسيوية إلى المونديال

ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قسمت على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق عالمي.

موقف منتخب كوريا الجنوبية

من ناحيتها، تسير كوريا الجنوبية بخطى ثابتة نحو التأهل وستضمن مقعدها في النهائيات بانتصارين على أرضها ضد عُمان والأردن.

تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة في كوريا الجنوبية إلى نجمهم المطلق القائد المهاجم سون البالغ 32 عاما الذي يواجه صعوبة في استعادة لياقته البدنية ومستواه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف فقط في 26 مباراة مع توتنهام.

لذا يأمل سون أن يعوض ما فاته مع منتخب بلاده وهو الذي يعتبر هدافه التاريخي برصيد 51 هدفا في 131 مباراة دولية.

وتلقت كوريا الجنوبية ضربة معنوية قوية بغياب قلب دفاع بايرن ميونخ، مين جاي كيم بسبب إصابة في وتر أخيل.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية مع 14 نقطة بفارق 3 نقاط عن العراق الذي يتقدم بفارق نقطتين عن الأردن في المركز الثالث.

موقف منتخبات عرب آسيا في تصفيات كأس العالم

ويواجه المنتخب العراقي في مباراتيه المقبلتين الكويت الخامس (4 نقاط) وفلسطين متذيلة الترتيب مع 3 نقاط في عمان.

ويسعى منتخب الأردن إلى استعادة مستواه الذي خوله نيل وصافة بطولة آسيا عام 2023، بالفوز على فلسطين الخميس وكوريا الجنوبية بعد خمسة أيام في حال أراد الابقاء على آماله بتأهل مباشر إلى المونديال.

إيران الأقرب من التأهل لكأس العالم 2026

ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة بعد 6 جولات، متقدما بفارق 3 نقاط عن أوزبكستان.

وستقترب إيران من بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة تواليًا والسابعة في تاريخها في حال فوزها على الإمارات التي تحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

أوزبكستان تقترب من التأهل لأول مرة

في المقابل، فان فوز أوزبكستان على قرغيزستان سيضعها على مشارف التأهل للمونديال للمرة الأولى في تاريخها. يقودها المدرب تيمور كابادزي الذي حلّ بدلا من السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المستقيل من مهامه لأسباب صحية.

ويحتل المنتخب القطري المتوّج بكأس آسيا على أرضه قبل 13 شهرا، المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

يستهل "العنابي" بقيادة مدربه الجديد الإسباني لويس غارسيا الذي خلف مواطنه "تينتين" ماركيس لوبيز، مشواره الحثيث للحفاظ على آماله في التأهل المباشر عندما يستضيف كوريا الشمالية في الدوحة، قبل السفر إلى قيرغيزستان الأسبوع المقبل.

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