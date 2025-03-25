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رياضة

تصفيات كأس العالم، تعادل إيجابي بين الأردن وكوريا الجنوبية في الشوط الأول

منتخب الأردن، فيتو
منتخب الأردن، فيتو

تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب الأردن بهدف لمثله أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل المنتخب الكوري الجنوبي هدفه في الدقيقة الـ5، قبل أن يتعادل لاعب المنتخب الأردني محمود مرضي في الدقيقة 30.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية قبل مباراة اليوم بـ15 نقطة، فيما يحل منتخب الأردن في المركز الثاني بـ12 نقطة.

ودخل منتخب الأردن مباراة كوريا الجنوبية بتشكيل مكون من:

وكان منتخب الأردن قد حقق فوزا هاما على نظيره منتخب فلسطين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي في الجولة السابعة، ضمن إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

وسجل ثلاثية منتخب الأردن؛ يزن العرب وعبد الله نصيب وموسى التعمري في الدقائق 3 و11 و3+45، بينما جاء هدف فلسطين عن طريق تامر صيام في الدقيقة 33. 

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تصفيات كأس العالم الأردن كوريا الجنوبية قارة أسيا المنتخب الأردني

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