طريقة عمل العجمية، من الطرق التي تبحث عنها ستات البيوت مع نهاية رمضان؛ وذلك لأن العجمية هي أشهر حشوة لكحك العيد، فالجميع يعشق كحك العيد المحشو بالعجمية.

والكثير من ستات البيوت أصبحن يفضلن عمل الكحك والبسكويت والغريبة والبسكويت في البيت؛ وذلك لأن أسعارهم ارتفعت بشكل كبير، في حين أن عملهم في البيت تكلفته أقل بكثير من شراؤهم جاهزين، وطريقة عمل العجمية من الطرق سهلة التنفيذ.

طريقة عمل العجمية أشهر حشوة كحك

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل العجمية في البيت، لعمل الكحك المحشو بالعجمية بكل سهولة في البيت، وبتكلفة اقل بكثير من شراءه جاهز.

مكونات عمل العجمية:

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سمن

1/2 كوب عسل نحل أبيض)

٢ ملعقة صغيرة سمسم

1/4 ملعقة صغيرة رائحة الكحك

طريقة عمل العجمية :

في وعاء على النار، يوضع السمن على نار هادئة حتى يسيح، ثم نضيف الدقيق ويقلب من دقيقتين لـ٣ دقائق، ونراعي عدم تغير لونه.

نضيف السمسم ويقلب مع المزيج، ثم يرفع المقدار بعيدا عن النار.

أخيرا نضيف عسل النحل مع التقليب، ثم نعيد المقدار على النار حتى يثقل القوام قليلا.

نرفع العجمية فورا، ونضيف رائحة الكحك، ثم تقلب وتترك جانبا؛ لحين الانتهاء من عمل الكحك، وحشوه بها.

طريقة عمل كحك العيد بالعجمية:

كعك العيد بالعجمية

وبعد أن تعلمتي طريقة عمل العجمية، أشهر حشوة لكحك العيد، تقدم الشيف سيا، طريقة الكحك بحشوة العجمية.

مكونات الكحك:

كيلو دقيق منخول

كوب ماء دافىء للعجن

2ونصف كوب سمن

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص خفيف

ملعقة صغيرة رائحة كعك

ملعقة صغيرة خميرة جافة، يمكنك استبدالها بقطعة خميرة طازجة بحجم عين الجمل

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

طريقة عمل الكحك

في وعاء العجن، ينخل الدقيق مع الملح في اناء العجن، ونرش السمن ورائحة الكحك، ويقلب الخليط جيدا.

يضاف السمن بالتدريج، ويبس الدقيق بين راحتي اليد حتي يتشرب الدقيق السمن جيدا.

تهرس الخميرة مع ملعقة السكر حتى تتجانس جيدا، ثم نضيف لها نصف كوب ماء دافئ، ونقلب ونضيفها للعجينة ويعجن جيدا مع إضافة الماء المتبقي.

نستمر بالعجن، حتى تتكون عجينة يابسة نوعا ما.

تغطى العجينة بفوطة نظيفة، ونتركها في مكان دافىء ساعتين تقريبا حتى تخمر.

تقطع العجينة كرات متساوية فى حجم عين الجمل، ونكورها كرات متساوية في الحجم، ثم نحفرها من المنتصف، ونحشيها بقليل من العجمية.

تلف من جديد حبات الكحك، وتكور ثم تنقش وحدات الكحك بالمنقاش، ونرصها فى صاج الفرن المخصص للخبز.

يخبز الكحك فى فرن متوسط الحرارة، حتى يتلون بالون الذهبي الخفيف.

ترفع الحبات بحرص من الصاج، ونتركه يبرد تماما ثم يزين بالسكر البودرة.

ملحوظة :

يمكن استبدال ريحة الكحك بالمحلب أو بهارات المعمول إن لم تتوفر.

طريقة عمل الكحك الناعم زي الجاهز

كعك العيد

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الكحك الناعم، بطريقة الشيف آسيا.

المقادير:



كيلو دقيق فاخر منخول

كوب ماء دافئ

كوبين ونصف سمن مقدوح

ملعقتين كبيرتين سمسم محمص

ملعقة صغيرة بهارات الكحك

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة جافة

رشة ملح



طريقة التحضير:



في وعاء العجن، يتم نخل الدقيق مع الملح، ويرش السمسم وبهارات الكحك على الدقيق.

تخلط المكونات جيدا، ثم يضاف السمن بالتدريج، ويبس الدقيق بين راحتي اليد حتي يتشرب الدقيق السمن جيدا.

تهرس الخميرة مع ملعقة السكر حتى تتجانس جيدا، ثم نضيف لها نصف كوب ماء دافىء، عندما تعمل الخميرة، نضعها على المكونات السابقة، ثم نبدأ بالعجن، ونضيف الماء المتبقي.

يستمر العجن، حتى تصبح العجينة يابسة قليلا.

تترك العجينة مغطاة بإحكام في ماكن دافيء، حتى تتخمر، ما لايقل عن ساعتين.

بعد مرور وقت التخمر، نبدأ في تقطيع العجينة إلى كرات متساوية فى حجم عين الجمل، ثم تنقش بالمنقاش التقليدي، وترص فى صاج الفرن المخصص للخبز.

يخبز الكحك فى فرن متوسط الحرارة، حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

ننقله بعد ذلك إلى علبة، ونضيف السكر على الوجه حسب الرغبة.

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