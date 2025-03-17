الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل عجينة القطايف في البيت، سهلة وسريعة التحضير

طريقة عجينة القطايف
طريقة عجينة القطايف

طريقة عمل عجينة القطايف، من أشهر طرق الحلويات الرمضانية، التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، بدلًا من شرائها جاهزة، كما أنها سهلة وسريعة التحضير.
 

طريقة عمل القطايف بالشيكولاتة، حلوى رمضانية لذيذة

طريقة عمل الكنافة بالبستاشيو في المنزل بأقل التكاليف


تعد خطوات عمل عجينة القطايف في البيت سهلة ومضمونة النتائج، كما أنها ستجعلك تصنعين ألذ حلويات شرقية بأقل التكاليف، كما أن طعمها لذيذ، وسريعة التحضير.

ويمكن حشو القطايف بالعديد من الحشوات التي تفضلينها، فيمكنك عملها كصنف حادق محشو بالجبنة أو اللحم المفروم.
وعمل القطايف في البيت يوفر الكثير من الميزانية بدلا من شرائها جاهزة، كذلك يمكنك تعلم أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف، وحفظها في الفريزر لحين استخدامها.

وتعد القطايف من الحلويات الشرقية الرمضانية، والتي لا تظهر إلا مع شهر رمضان، وتنتشر في الأفران، ومحلات الحلواني، وهي عجينة تتكون من الدقيق الابيض ودقيق السميد والماء والحليب، ويتم حشوها بمختلف الحشوات، مثل المكسرات، أو التمر، أو الزبيب والفواكه المجففة، كما يمكنك حشوها بالكريم شانتيه، ويمكنك عملها كصنف حادق من المقبلات، ويتم حشوها باللحمة المفرومة، أو الأجبان المختلفة، أو الخضراوات.
 


طريقة عمل عجينة القطايف
 

طريقة عمل القطايف
طريقة عمل القطايف

وحتى لا تضطري إلى شراء عجينة القطايف جاهزة، ولتوفري في ميزانية الشهر الكريم، تقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في البيت.

مقادير عمل عجينة القطايف:

كوب دقيق أبيض
١/٤ كوب سميد ناعم
١ ١/٢ كوب حليب
١/٢ ملعقة كبيرة بيكنج بودر
١/٤ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة سكر

 

خطوات عمل عجينة القطايف:

تخلط جميع المقادير في الخلاط جيدًا، وتوضع بوعاء وتغطى لمدة ٣٠ دقيقة.
في طاسة تيفال ساخنة يوضع مقدار من العجينة، وتوضع على النار حتى تتشكل فقاعات أعلى عجينة القطايف.
احرصي على أن تحفظ القطايف في فوطة مطبخ، حتى لا تجف، وحتى تظل محافظة على طراوتها.
يمكن استخدام عجينة القطايف مباشرة، فور الانتهاء منها، كذلك يمكن حفظها في الفريزر لوقت الاستخدام.

 

طريقة عمل قطايف بالمكسرات والعسل 
 

القطايف بالمكسرات
القطايف بالمكسرات

طريقة عمل القطايف بالمكسرات، كتحلية مميزة بعد الفطار.

 

مقادير عمل القطايف بالمكسرات والعسل:

مقادير الحشوة:

1\2 كوب بندق مجروش
1\2 كوب كاجو مجروش
1\4 كوب زبيب
4 ملعقة كبيرة صنوبر
4 ملعقة كبيرة عسل

 

طريقة عمل القطايف بالمكسرات:

لتحضير الحشوة:
تخلط جميع مقادير الحشوة فى بولة صغيرة، وتقلب جيدا حتى يمتزج العسل مع المكسرات.
نبدأ بأخذ ملاعق صغيرة، ونحشيها بالقطايف، بعد أن تبرد وتغلق جيدا من الاطراف.
تقلي فى زيت ساخن جدا، حتى تكتسب لون ذهبي فاتح، وتصفى بمصفاة معدنية او على ورق مطبخ.
ثم توضع مباشرة وهي ساخنة في الشربات (الشيرة)

 

طريقة عمل شربات القطايف:

 

كوب سكر + كوب ماء.
يوضع الخليط على نار هادئة، حتى يتكاثف ويصبح سميك، مثل قوام العسل، وتوضع فيها القطايف وهي ساخنة.
وتقدم باردة وتزين بقليل من الفستق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسهل طريقة لعمل عجينة القطايف اعداد عجينة القطايف بالبيت طريقة عمل عجينة القطايف افكار لحشو القطايف القطايف بالشيكولاتة

مواد متعلقة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة لتحلية رمضانية مميزة

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، فطار سريع التحضير وغير مكلف

طريقة عمل بلح الشام زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل مهلبية قمر الدين لتحلية سريعة بعد الفطار

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية