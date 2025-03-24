أسهل طريقة لعمل الغريبة في المنزل وبأقل التكاليف

طريقة عمل الغريبة، الغريبة من مشتقات كحك العيد اللذيذة والناعمة فهى مختلفة فى المذاق تماما عن الكحك والبسكويت ولها عشاقها.

وطريقة عمل الغريبة، سهلة ولكنها تحتاج الالتزام ببعض الخطوات حتى تكون ناعمة مثل الجاهزة، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تحرص بعض ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل الغريبة.

مكونات عمل الغريبة:

نصف كيلو دقيق

ربع كيلو سمن

2 كوب إلا ربع سكر بودر (جاهز ولا يصلح سكر مطحون فى البيت)

التزيين:

فستق

كريز

لوز

زبيب

طريقة عمل الغريبة:-

نضع السكر البودر مع السمن المبردة بدون تسخين أو قدح، حيث نضع السمن في الثلاجة قبل استخدامها.

ويتم الخلط جيدا باليد.

يجب تجنب درجة الحرارة العالية فى المطبخ عند عمل الغريبة أو نحافظ على العجينه فى الثلاجة قليلا قبل استخدامها (لو العجينه بدأت تنعم فى إيدك).

ثم يتم التشكيل وتدخل الفرن في النصف على الشبكة على درجة حرارة 150 درجة من 12 إلى 15 دقيقه.

يتم التزيين ب الزبيب أو بالكريز المخصص للحلويات أو الفستق حسب الرغبة.

طريقة عمل الغريبة

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:-

½ كوب زبدة (100 جرام) طرية

½ كوب سكر بودرة

2 بيضة

½ ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة نشادر (أمونيا غذائية)

2½ كوب دقيق (أو حسب الحاجة)

2 ملعقة كبيرة حليب

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت النشادر:

في وعاء، نخلط الزبدة الطرية مع السكر البودرة حتى يصبح القوام كريميًا وهشًا.

نضيف البيض والفانيليا إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق.

ثم نذيب النشادر في ملعقة من الحليب ونضيفها للخليط (يفضل فتح النوافذ لأن رائحة النشادر قوية).

نضيف الدقيق تدريجيًا مع رشة الملح ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية يمكن تشكيلها. إذا كانت العجينة لينة جدًا، نضيف قليلًا من الدقيق.

نضع العجينة في ماكينة البسكويت أو كيس التزيين ونُشكلها حسب الرغبة على صينية مبطنة بورق زبدة.

نخبز البسكويت في فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

يُترك البسكويت ليبرد تمامًا، ثم يُقدّم مع الشاي أو القهوة.

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