طريقة عمل الكحك الناعم بالكيلو، زي بتاع زمان

طريقة عمل الكحك الناعم بالكيلو، من الوصفات التي تبحث عنها كل ست بيت هذه الأيام، فبعد أن تجاوز شهر رمضان منتصفه، تبدأ كل ست بيت في الاستعداد لعيد الفطر، ومنها طريقة عمل الكحك الناعم بالسمن المقدوح، بدلا من شراءه جاهز بعد الرتفاع الشديد في أسعار جميع أنواع البسكويت والكحك.



طريقة عمل الكحك الناعم بالكيلو



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل الكحك الناعم بالكيلو بالسمن الساخن، بخطوات ومقادير مظبوطة.



كحك العيد



مقادير عمل الكحك الناعم:

كيلو دقيق فاخر منخول

كوب ماء دافئ

كوبين ونصف سمن مقدوح وساخن

ملعقتين كبيرتين سمسم محمص

ملعقة صغيرة بهارات الكحك

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة جافة

رشة ملح

خطوات عمل الكحك الناعم بالسمن الساخن:

في وعاء العجن، ينخل الدقيق مع الملح في اناء العجن، ونرش السمسم وبهارات الكحك.

يقلب الخليط جيدا ثم يضاف السمن الساخن بالتدريج، و"يبس" الدقيق بين راحتي اليد حتي يتشرب الدقيق السمن جيدا.

تهرس الخميرة مع ملعقة السكر حتى تتجانس جيدا، ثم نضيف لها نصف كوب ماء دافىء، ونقلب ونضيفها للعجينة ويعجن جيدا مع إضافة الماء المتبقي.

نستمر بالعجن حتى تتكون عجينة يابسة نوعا ما.

تغطى العجينة بفوطة نظيفة، ونتركها في مكان دافىء ساعتين تقريبا حتى تخمر.

تقطع العجينة كرات متساوية فى حجم عين الجمل، وتكور كريات متساوية في الحجم، ثم تنقش وحدات الكعك بالمنقاش، ونرصها فى صاج الفرن المخصص للخبز.

يخبز الكعك فى فرن متوسط الحرارة، حتى يتلون باللون الذهبي الخفيف.

ترفع الحبات بحرص من الصاج، ونتركها يبرد تماما ثم يزين بالسكر البودرة.



طريقة عمل الكحك الناعم بالعجمية



كحك العيد بالعجمية

ولكل عشاق الكحك الناعم بالسمن المقدوح بالعجمية، تقدم الشيف آسيا عثمان طريقة عمل الكحك الناعم بالسمن المقدوح بالعجمية في البيت.





مكونات الكحك:

كيلو دقيق منخول

كوب ماء دافىء للعجن

2ونصف كوب سمن

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص خفيف

ملعقة صغيرة رائحة كعك

ملعقة صغيرة خميرة جافة، يمكنك استبدالها بقطعة خميرة طازجة بحجم عين الجمل

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

مكونات عمل العجمية:



2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة سمن

1/2 كوب عسل نحل أبيض)

٢ ملعقة صغيرة سمسم

1/4 ملعقة صغيرة رائحة الكحك

لتجهيز العجمية نتبع الخطوات كالتالي:

في وعاء على النار، يوضع السمن على نار هادئة حتى يسيح، ثم نضيف الدقيق ويقلب من دقيقتين لـ٣ دقائق، ونراعي عدم تغير لونه.

نضيف السمسم ويقلب مع المزيج، ثم يرفع المقدار بعيدا عن النار.

أخيرا نضيف عسل النحل مع التقليب، ثم نعيد المقدار على النار حتى يثقل القوام قليلا.

نرفع العجمية فورا، ونضيف رائحة الكحك، ثم تقلب وتترك جانبا.

خطوات عمل كحك العيد بالعجمية:



في وعاء العجن، ينخل الدقيق مع الملح في اناء العجن، ونرش السمن ورائحة الكحك، ويقلب الخليط جيدا.

يضاف السمن بالتدريج، ويبس الدقيق بين راحتي اليد حتي يتشرب الدقيق السمن جيدا.

تهرس الخميرة مع ملعقة السكر حتى تتجانس جيدا، ثم نضيف لها نصف كوب ماء دافىء، ونقلب ونضيفها للعجينة ويعجن جيدا مع إضافة الماء المتبقي.

نستمربالعجن، حتى تتكون عجينة يابسة نوعا ما.

تغطى العجينة بفوطة نظيفة، ونتركها في مكان دافىء ساعتين تقريبا حتى تخمر.

تقطع العجينة كرات متساوية فى حجم عين الجمل، ونكورها كرات متساوية في الحجم، ثم نحفرها من المنتصف، ونحشيها بقليل من العجمية.

تلف من جديد حبات الكحك، وتكور ثم تنقش وحدات الكحك بالمنقاش، ونرصها فى صاج الفرن المخصص للخبز.

يخبز الكحك فى فرن متوسط الحرارة، حتى يتلون بالون الذهبي الخفيف.

ترفع الحبات بحرص من الصاج، ونتركه يبرد تماما ثم يزين بالسكر البودرة.

ملحوظة:

يمكن استبدال ريحة الكحك بالمحلب أو بهارات المعمول إن لم تتوفر.

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