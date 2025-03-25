وزير قطاع الأعمال: تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير الشركات لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن العمل الجماعي بروح الفريق الواحد والإخلاص في الأداء يمثل عنصرا رئيسيا في نجاح خطة العمل وتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة لتطوير الشركات التابعة والنهوض بأدائها ورفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم العوائد على الأصول.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ استراتيجيها للتحديث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة في الشركات التابعة والحفاظ على الأصول والصروح الصناعية التابعة وتنميتها وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات والتوسع في الأسواق الخارجية، وإحياء الأصول وحسن استثمار الإمكانات والموارد والطاقات المتاحة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.

تنفيذ مشروعات عديدة في مختلف القطاعات

وأوضح أنه جاري تنفيذ مشروعات عديدة في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة هيكلة شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومشروعات تطوير شركات الأدوية وتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بما يسهم في توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتطوير وتحسين أداء شركات القابضة للصناعات الكيماوية سواء في مجال الأسمدة وغيرها من الصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية في صناعات مثل الألومنيوم والسيارات والتعدين والصلب والنحاس والزجاج والمواسير، مع الاهتمام بقطاع التشييد والتعمير وتعزيز دوره الحيوي في المشروعات القومية والتنموية والسكنية في مختلف المحافظات وكذلك التوسع في الأسواق الخارجية، فضلا عن تنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة من خلال العديد من المشروعات والتي تشمل الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة وإضافة طاقات فندقية جديدة وبرامج سياحية متنوعة عبر شركات القابضة للسياحة والفنادق.

وأشار المهندس محمد شيمي، خلال إفطار الشركات القابضة التابعة للوزارة، مساء أمس، بحضور عدد من رؤساء الشركات القابضة وشركاتها التابعة وقيادات الوزارة وممثلي الصحف، إلى أن استراتيجية العمل تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك وفق خطط عمل تنفيذية وبرامج زمنية محددة.

أهمية العنصر البشري

كما أكد الوزير على أهمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أداء الشركات القابضة والتابعة للوزارة. وأشار إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم هو مفتاح النجاح والتميز في مختلف القطاعات، مشددا على أن العاملين هم الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، وأن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار والإبداع، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأثنى على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على استمرار الوزارة في دعم برامج التدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملين وتمكينهم من مواكبة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق التميز المؤسسي.

تكريم مجموعة من الأمهات المثاليات

وعلى هامش الإفطار الرمضاني، حرص المهندس محمد شيمي على تكريم مجموعة من الأمهات المثاليات ونماذج التميز من السيدات العاملات في الشركات التابعة التابعة للوزارة، تقديرًا لجهودهن وعطائهن في مختلف مواقع العمل. وأكد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الأداء المؤسسي، مشيدًا بما تقدمه العاملات من نماذج مشرّفة تعكس التزامهن وتفانيهن في العمل.

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