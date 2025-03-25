جامعة أسيوط تكرم الفرق الفائزة في الدورة الرمضانية (صور)

كرم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الفرق الفائزة في الدورة الرمضانية لكرة القدم لأعضاء هيئة التدريس، التي نظمتها كلية علوم الرياضة بالجامعة، والتي أقيمت على ملعب النجيل الصناعي بالكلية، واستمرت فعالياتها من 18 إلى 22 مارس، بمشاركة 11 فريقًا من مختلف كليات الجامعة، تحت إشراف الدكتور عماد سمير، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور عاصم صابر، رئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية والمدير الفني للبطولة.

حضر الحفل الختامي الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية، والدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات السابقين، وكلاء الكليات، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري بالكلية.

تعزيز الروح الرياضية وتنمية مهارات القيادة والتواصل الاجتماعي للطلاب

وأكد رئيس جامعة أسيوط على دعم الجامعة المستمر لكافة الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن الرياضة تلعب دورًا مهمًا في إعداد جيل صحي بدنيًا ونفسيًا، ومؤهل للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية مؤكدًا إلى أهمية الرياضة في تعزيز الروح الرياضية وتنمية مهارات القيادة والتواصل الاجتماعي للطلاب.

في ختام الفعاليات، تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بجامعة أسيوط، حيث حصل فريق كلية علوم الرياضة (2) على المركز الأول، وفريق كلية الآداب على المركز الثاني، بينما حصل فريق كلية علوم الرياضة (1) على المركز الثالث. وأشاد الدكتور المنشاوي بالأداء الرياضي المتميز والروح الرياضية العالية التي تحلت بها الفرق المشاركة.

من جانبه، أعرب الدكتور عماد سمير عن شكره لإدارة جامعة أسيوط على دعمها المتواصل ورعايتها المستمرة للأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت مشاركة 11 فريقًا من كليات متنوعة مثل التربية، التربية النوعية، التجارة، الحقوق، الآداب، الزراعة، تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والخدمة الاجتماعية، كما تم تكريم عمداء الكليات المشاركة بالإضافة إلى المشرف العام على الأنشطة الطلابية.

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