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جامعة أسيوط تنظم ندوتين حول مخاطر وفوائد الإنترنت والذكاء الاصطناعي (صور)

ندوة جامعة أسيوط،
ندوة جامعة أسيوط، فيتو

 نظمت جامعة أسيوط ندوتين تثقيفيتين بعنوان “الإنترنت والذكاء الاصطناعي”: مخاطره وفوائده" و"الإنترنت المظلم والمراهنات الإلكترونية"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك بقاعة حمام السباحة في القرية الأوليمبية.

 شدد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة توعية الشباب بأهمية الإنترنت والذكاء الاصطناعي، حيث تقوم هذه التقنيات بدور بارز في التطور السريع والابتكار بمختلف المجالات، مؤكدًا على أهمية التعرف على المخاطر المحتملة لهذه التقنيات، مثل الهجمات الإلكترونية، والعنف الرقمي، وحرب المعلومات، بهدف تمكين الطلاب من حماية أنفسهم وذويهم في البيئة الرقمية.

وحاضر في ندوة "الإنترنت والذكاء الاصطناعي: فوائده ومخاطره" الدكتور عبد الرحمن حيدر عبد الرحمن، أستاذ الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بجامعة أسيوط، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بدر بأسيوط، حيث تناول عدة محاور، منها: فوائد الإنترنت والذكاء الاصطناعي مثل تحسين الدقة، وزيادة الإنتاجية، وتوفير الوقت والجهد، وإمكانية الاستعانة بهما في مختلف المجالات، المخاطر والتحديات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاعتماد المفرط عليه، والمخاطر المرتبطة بالعنف الرقمي والجرائم الإلكترونية.

وقدم الدكتور أحمد عبد الرحمن، المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، ندوة "الإنترنت المظلم والمراهنات الإلكترونية"حيث تناول مفهوم الإنترنت المظلم، واستخداماته المشروعة وغير المشروعة، والمراهنات الإلكترونية، وأبرز التقنيات المستخدمة فيها، وتأثيرها النفسي والاجتماعي والاقتصادي، والتشريعات والقوانين المتعلقة بهذه القضايا، وطرق حماية الشباب من مخاطر الإدمان الرقمي، الذي قد يصل إلى حد تنفيذ تعليمات ضارة قد تهدد حياتهم.

 

نظم الندوتين الدكتور وليد زيدان، مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب،  بالتعاون مع الطالب مارتن ناصر، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب صلاح النديم أمين مساعد اتحاد طلاب الجامعة والطالب يوسف كرم، أمين اللجنة العلمية العليا بالاتحاد، والطالب أحمد نصر، أمين مساعد اللجنة العلمية العليا.

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 شهدت الفعاليات حضور عدد كبير من العاملين بإدارة رعاية الطلاب وأعضاء اتحاد الطلاب، إلى جانب مشاركة 300 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، مما يعكس الاهتمام المتزايد لدى الشباب بفهم المخاطر والفرص التي يوفرها العالم الرقمي.

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