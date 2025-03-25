خطيب المسجد الأقصى يوجه نداءً عاجلًا للفلسطنيين

وجه الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى نداءا عاجلا إلى جمهور الشعب الفلسطيني بضرورة شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر بداية من غروب يوم الأربعاء وحتى فجر الخميس.

تكثيف جهودها وتوحيد مواقفها لحماية المسجد

كما ناشد خطيب المسجد الاقصي الدول العربية والإسلامية بضرورة تكثيف جهودها وتوحيد مواقفها لحماية المسجد من الأخطار التي تهدده.

فيما ذكر الهلال الأحمر انه لا يزال مصير 9 من طواقمه مجهولة مصيرها لليوم الثالث على التوالي، عقب حصار قوات الاحتلال لهم واستهدافهم في رفح.

محاولات التنسيق عبر المنظمات الدولية

وقالت: ما زالت سلطات الاحتلال ترفض كل محاولات التنسيق عبر المنظمات الدولية لوصول فريق الإنقاذ إلى المكان.

نحمَل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة

وأتم تصريحاته بالقول: قلقون بشأن سلامة طواقمنا ونحمَل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرهم.

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